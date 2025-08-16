Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 06:51

Американские журналисты раздобыли русскую водку при работе на саммите

Корреспондент Юнашев: американские журналисты поменяли GoPro на русскую водку

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Любопытный случай профессиональной взаимовыручки произошел на саммите на Аляске между российскими и американскими журналистами, рассказал в своем Telegram-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев. Как оказалось, один из российских коллег, столкнувшись с проблемами оборудования, одолжил GoPro у американских репортеров, а в знак благодарности подарил им бутылку русской водки.

Сам журналист рассказал мне, что купил водку в ближайшем магазине. А менять алкоголь на оборудование ему не жалко, — написал Юнашев.

Американский репортер Брайан Гленн подтвердил эту историю, отметив, что ему понравился такой обмен. На кадрах далее можно увидеть, что водка стоит рядом с журналистами, которые сидят на тротуаре. Этот эпизод стал примером неформального общения между журналистами разных стран, несмотря на сложную политическую обстановку.

Ранее Юнашев опубликовал снимок с пресс-картой «для избранных». Она позволяла попасть на открытую часть встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. На бейдже фиолетового цвета находится фотография журналиста, флаг страны, из которой он приехал и надпись POOL.

