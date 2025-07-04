Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 17:18

Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве

Глава МИД Франции закричал после вопроса о поддержке нацизма в Киеве

Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро закричал после вопроса о поддержке Украины на форуме «Экономические встречи Экс-ан-Прованса». Главу МИД республики разозлили слова о том, является ли помощь Киеву «поддержкой фашистскому и неонацистскому правительству». Вопрос задал один из слушателей. Прямая трансляция велась на сайте форума.

Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!не сдержал эмоций министр.

Слушатель указал, что правительство Украины называет улицы в честь националиста Степана Бандеры, который причастен к уничтожению евреев. Он напомнил, как в собственном автомобиле нашли экс-главу Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрика Денесе. Последний в 2022 году заявил об ответственности Запада и Киева за продолжение конфликта.

Ранее французский генерал Тьерри Буркхар призвал не допускать стратегической победы России на Украине. По его мнению, необходимо изменить ход боевых действий, чтобы избежать такого развития событий. Генерал добавил, что ВС России могут удерживаться немного дольше европейских сил.

Франция
Украина
МИД
нацизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.