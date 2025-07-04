Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве

Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве Глава МИД Франции закричал после вопроса о поддержке нацизма в Киеве

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро закричал после вопроса о поддержке Украины на форуме «Экономические встречи Экс-ан-Прованса». Главу МИД республики разозлили слова о том, является ли помощь Киеву «поддержкой фашистскому и неонацистскому правительству». Вопрос задал один из слушателей. Прямая трансляция велась на сайте форума.

Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность! — не сдержал эмоций министр.

Слушатель указал, что правительство Украины называет улицы в честь националиста Степана Бандеры, который причастен к уничтожению евреев. Он напомнил, как в собственном автомобиле нашли экс-главу Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрика Денесе. Последний в 2022 году заявил об ответственности Запада и Киева за продолжение конфликта.

Ранее французский генерал Тьерри Буркхар призвал не допускать стратегической победы России на Украине. По его мнению, необходимо изменить ход боевых действий, чтобы избежать такого развития событий. Генерал добавил, что ВС России могут удерживаться немного дольше европейских сил.