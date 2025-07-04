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04 июля 2025 в 17:33

Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений

Южная Корея может направить в Россию спецпосланника для развития дипотношений

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Южная Корея может направить в Россию спецпосланника для развития дипломатических отношений, сообщило агентство Yonhap. Помимо РФ, правительство страны рассматривает возможность назначения своих специальных посланников в ЕС, Индии, Австралии и Канаде. В Сеуле считают, что такое решение поможет разъяснить другим государствам взгляды нового правительства южнокорейской республики по международным отношениям.

Действительно, наше правительство нацелено на установление контактов с ключевыми странами мира, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Южная Корея в мае приобрела у России древесину на рекордную сумму — $26 млн (более 2 млрд рублей). За месяц объемы экспорта этого российского сырья в азиатскую страну выросли на 0,7%, что стало максимумом с сентября 2024 года.

По данным статистики, Сеул больше всего закупил у Москвы фанеры — на $12,1 млн (более 949 млрд рублей). Также Корея импортировала топливную древесину и лесоматериалы. Отмечается, что в мае Россия была четвертой по объему экспорта древесины в азиатскую страну. Лидером в этом рейтинге является Вьетнам.

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