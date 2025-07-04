Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане Эксперт Серенко: в аэропорту Афганистана лучше нанять охрану

Всем туристам, отправляющимся в Афганистан, не стоит показываться на улице без охраны, посоветовал в беседе с NEWS.ru руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По его словам, нанять телохранителей можно в аэропорту во время досмотра, цена обговаривается индивидуально.

В аэропорту Кабула во время досмотра вас спросят, зачем вы приехали. Если вы скажете, что в Афганистане собираетесь путешествовать на дальние расстояния, вам предложат охрану. От нее не стоит отказываться. Услуги охранников придется оплачивать самостоятельно, стоимость обсуждается отдельно, — сказал Серенко.

Он отметил, что наиболее безопасное для туристов место Афганистана — Кабул, за пределы города россиянам лучше не выезжать. Женщинам не стоит показываться на улице без сопровождения мужчины, напомнил Серенко. Кроме того, им нужно носить максимально закрытую одежду: ни щиколоток, ни запястий не должно быть видно, подчеркнул эксперт. В гардеробе мужчин исключены футболки и шорты, уточнил он.

Ранее стало известно, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. По данным МИД, соответствующий акт послужит импульсом для развития продуктивного двухстороннего сотрудничества в разных областях, в частности, в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.