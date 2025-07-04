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04 июля 2025 в 17:03

В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности

Протоиерей Лукьянов предложил ввести в России Месяц семьи, любви и верности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России нужно ввести Месяц семьи, любви и верности, заявил на пресс-конференции председатель Патриаршей комиссии по вопросам материнства и детства протоиерей Федор Лукьянов. Начинаться он будет 30 мая, а заканчиваться, согласно предложению, 8 июля, передает ТАСС.

Неплохо было бы, чтобы в противовес различным антисемейным инициативам, в противовес тому, что сегодня пропагандирует эгоизм в мире, <…> сделать месяц наших семей, любви и верности — с 30 мая по 8 июля, — поделился идеей Лукьянов.

Священнослужитель отметил, что тогда получится целый месяц, посвященный семейным ценностям. Лукьянов напомнил, что 30 мая отмечается память святых Дмитрия Донского и Евфросинии Московской. 8 июля празднуют День святых благоверных Петра и Февронии Муромских. По мнению священника, инициатива будет особенно радостной для детей, которые любят начало лета, а июнь для них является месяцем каникул, радости и общения с родителями.

Ранее генсек Федерации бокса России Александр Беспутин назвал альтернативу гей-парадам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он признался, что боится представить возможность подобных мероприятий в своей стране. Вместо парадов Беспутин предложил ввести День бокса.

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