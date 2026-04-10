Протоиерей оценил решение о русско-украинском пасхальном перемирии

Пасхальное перемирие отвечает традициям христианства, рассказал Readovka.news протоиерей Михаил Потокин. Он ответил, что такое решение связано с сутью праздника — милосердием и радостью.

Священнослужитель подчеркнул, что в христианской традиции прекращение боевых действий в дни Пасхи считается положительным явлением. Он отметил, что такое решение позволит сохранить человеческие жизни, а отказ от вражды подчеркнет суть праздника. По его словам, такое решение является не просто символическим жестом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Пасха — это святой праздник для народов России и Украины. Так он прокомментировал пасхальное перемирие, которое, по его словам, носит гуманитарный характер.