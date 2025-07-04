Боец СВО на отдыхе в Орловской области лишился 1,6 млн рублей Боец СВО лишился в отпуске 1,6 миллиона рублей из-за долгов по алиментам

Участник СВО лишился во время отпуска в Орловской области 1,6 миллиона рублей, передает Орелtimes. Мужчине пришлось отдать выплаченные средства, чтобы погасить долг по алиментам.

Житель региона долго не платил содержание сыну и накопил приличный долг. В отношении мужчины завели уголовное дело, и он принял решение уйти на СВО. По возвращении домой в отпуск военный пересмотрел свое отношение к алиментам и погасил долг в размере 1,6 млн рублей. Отмечается, что за мужчиной все еще закреплена обязанность финансово участвовать в жизни сына. Деньги на текущие расходы будут вычитаться из его жалования.

Ранее семья погибшего участника СВО из Байкаловского района Свердловской области Андрея С. в течение полугода не могла добиться оформления пенсии по потере кормильца для его несовершеннолетней дочери. Выплату девочке перечислили только после вмешательства депутата Госдумы Максима Иванова.

Также башкирские чиновники отказали родителям бойца специальной военной операции в выплатах из-за его гибели. По данным Генпрокуратуры, мужчина во время прохождения военной службы серьезно заболел, медикам не удалось спасти ему жизнь.