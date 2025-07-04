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04 июля 2025 в 12:44

Семья погибшего бойца СВО полгода не могла добиться пенсии для его дочери

Дочери свердловского бойца СВО отказали в выплате пенсии за его гибель

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семья погибшего участника СВО из Байкаловского района Свердловской области Андрея С. в течение полугода не могла добиться оформления пенсии по потере кормильца для его несовершеннолетней дочери, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале. Выплату девочке перечислили только после вмешательства парламентария. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По словам Иванова, семья погибшего обратилась к нему за помощью в июне. Родственники военного рассказали, что с декабря 2024 года не могут добиться пенсии для его дочери, хотя все остальные выплаты были произведены в срок. Попытки выяснить причины отсутствия пенсии оказались безуспешными — в военкомате Байкаловского района цинично оправдывали задержку тем, что «с нового года нет финансирования».

То есть денег нет — нет пенсии. Креативно. Но очень неуместно, — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Иванов отметил, что направил запрос в военную прокуратуру. По его словам, надзорное ведомство быстро навело порядок. Вскоре заявительница написала парламентарию с благодарностью, рассказав, что получила положенные выплаты.

Ранее стало известно, что башкирские чиновники отказали родителям бойца специальной военной операции в выплатах из-за причины его гибели. Мужчина во время прохождения военной службы серьезно заболел, медикам не удалось спасти ему жизнь.

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