Крымчанам объяснили громкий звук в Севастополе Развожаев: громкий звук взрыва в Севастополе связан с разбором завалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громкий звук взрыва в Севастополе, который сейчас услышали жители 25 сентября, связан с разбором завалов около штаба Черноморского флота, заявил в Telegram губернатор Михаил Развожаев. По его словам, это происходит в рамках запланированных работ.

Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва, — написал он.

22 сентября Развожаев сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию. По данным ведомства, в результате удара один военнослужащий пропал без вести. Кроме того, повреждения получило историческое здание Черноморского флота. По данным Минобороны, силы ПВО сбили пять ракет ВСУ на подлете к Севастополю.

Утром 23 сентября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор уточнил, что сбитые ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Позже стало известно, что в севастопольском парке Учкуевка была обнаружена часть сбитой ракеты Вооруженных сил Украины. Парк закрыли для посещения, территория вокруг него оцеплена. В скором времени на место происшествия прибудут специальные службы.