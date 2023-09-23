В парке Севастополя обнаружили осколок украинской ракеты Развожаев: осколок ракеты ВСУ обнаружили в парке Учкуевка в Севастополе

В севастопольском парке Учкуевка была обнаружена часть сбитой ракеты Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. В настоящий момент парк закрыт для посещения, территория вокруг него оцеплена. В скором времени на место происшествия прибудут специальные службы.

В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб. Прошу всех сохранять спокойствие, — написал Развожаев.

Утром 23 сентября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор уточнил, что сбитые ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

По данным Telegram-канала SHOT, в Севастопольской бухте было приостановлено движение пассажирского транспорта.

После этого Развожаев предупредил об опасности повторного ракетного удара. Он призвал жителей укрыться в домах и не подходить к окнам.

22 сентября Развожаев сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию. По данным ведомства, в результате удара один военнослужащий пропал без вести. Кроме того, повреждения получило историческое здание Черноморского флота. По данным Минобороны, силы ПВО сбили пять ракет ВСУ на подлете к Севастополю.