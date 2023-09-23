Губернатор Севастополя предупредил о повторной ракетной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил горожан об опасности повторного ракетного удара. Он призвал жителей укрыться в домах и не подходить к окнам.

Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна, — написал Развожаев.

Тем, кто находится на улице, губернатор посоветовал укрываться в цокольных этажах ближайших зданий, подземных пешеходных переходах, тоннелях. При этом губернатор отметил, что нельзя укрываться в автомобилях и под ними, а также под стенами многоквартирных домов и магазинов.