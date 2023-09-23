Развожаев сообщил об упавших в Севастополе обломках ракеты Развожаев: ракетные обломки упали в районе Сухарной балки в Севастополе

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

По предварительной информации, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, обломки ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информации о пострадавших, а также разрушениях на данный момент не поступала.

По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие, — написал Развожаев.

По данным Telegram-канала SHOT, в Севастопольской бухте сейчас приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на очевидцев сообщил о серии взрывов в Севастополе. По его информации, над городом была сбита ракета комплекса «Нептун» и «Гарпун». Их запуск осуществлялся с территории Одесской области, говорится в публикации.

Ранее Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, один из осколков был обнаружен возле театра Луначарского. Губернатор призвал не подходить к подозрительным элементам при их обнаружении.

Как сообщил позднее Telegram-канал «112», в результате атаки пострадали шесть человек. Развожаев, в свою очередь, предупредил о риске новых обстрелов.