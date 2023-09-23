Стало известно о серии взрывов в Севастополе «Иди и смотри»: в Севастополе прогремела серия взрывов

Фото: Анна Садовникова/РИА Новости

Севастополь, Крым

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что в Севастополе прогремела серия взрывов. По данным канала, в городе сработала ПВО. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

Как пишет канал, по предварительным данным, над городом была сбита ракета комплекса «Нептун» или «Гарпун», запуск которой осуществлялся с территории Одесской области. Обломки снаряда, по данным Telegram-канала, упали в районе Сухарной балки.

Ранее уже сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один из осколков был обнаружен возле театра Луначарского. Над Крымским мостом была поднята дымовая завеса. Власти перекрыли движение автомобильного и морского транспорта.

Кроме того, стало известно, что во время атаки ВСУ в небе над Черным морем действовал разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США. Предположительно, он координировал действия украинской армии.

Позднее выяснилось, что ВСУ могли применить во время атаки на штаб Черноморского флота дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow, полученную от Великобритании. Англо-французская Storm Shadow способна поражать цели на расстоянии до 560 км.