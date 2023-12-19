Глава Пентагона изменил риторику по Израилю Остин: США не станут диктовать Израилю сроки боевых действий против ХАМАС

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США не намерены диктовать Израилю сроки боевых действий против палестинского движения ХАМАС, сообщил во время встречи с высокопоставленными чиновниками Израиля в Тель-Авиве глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, поддержка страны со стороны Вашингтона остается в силе.

Это операция Израиля, и я здесь не для того, чтобы диктовать сроки или условия. Наша поддержка права Израиля на самооборону является железной. Однако защита палестинского гражданского населения является моральным долгом и стратегическим императивом, — сказал Остин.

При этом, отмечает агентство, заявление шефа Пентагона относительно ЦАХАЛ стало мягче в сравнении с его более ранними высказываниями. Так, в начале декабря Остин заявил, что Израиль ведет бои с противником, которому удается держать оборону в очень густонаселенном городе. По его словам, израильские военные могут потерпеть там стратегическое поражение. Он также указывал, что Тель-Авиву следует обеспечить безопасность гражданских лиц и создать гумкоридоры в анклаве.

До этого CNN со ссылкой на источник сообщал, что Остин будет добиваться от властей Израиля конкретной информации о целях правительства в секторе Газа. По данным телеканала, шеф Пентагона намеревался «давить» на Тель-Авив в соответствующем вопросе.