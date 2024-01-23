США внесли россиянина в санкционный список по кибербезопасности Минфин США внес россиянина Ермакова в санкционный список по кибербезопасности

Соединенные Штаты внесли россиянина Александра Ермакова в санкционный список, связанный с кибербезопасностью, сообщает министерство юстиции США. В Вашингтоне его считают причастным к кибератаке на австралийскую медицинскую страховую компанию Medibank в ноябре 2022 года, в результате которых стали известны личные данные почти 10 млн австралийцев.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в координации с Австралией и Великобританией внесло в связанный с кибербезопасностью список россиянина Александра Ермакова, сыгравшего ключевую роль в кибератаке на Medibank в 2022 году, - утверждается в заявлении.

Ранее сообщалось, что киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты высшего руководства американской корпорации Microsoft. Там отметили, что именно Россия спонсировала злоумышленников.

Как уточнили в корпорации, с ноября 2023 года хакеры атаковали Microsoft, используя технику распыления паролей. В результате киберпреступники получили доступ к корпоративным учетным записям руководителей и сотрудников Microsoft.

В декабре российские хакеры взломали сайт учебного центра НАТО в Германии. Речь идет о заведении в Обераммергау, хакерам удалось заполучить доступ к личным данным курсантов.