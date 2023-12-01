Хакеры из России взломали сайт школы НАТО в Германии

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Российские хакеры взломали сайт учебного центра военно-политического блока НАТО в Обераммергау, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Как утверждается, хакерам удалось получить личные данные курсантов.

В руки российских хакеров, по информации канала, попал перечень студентов, которые обучаются и проходят курсы в школе Североатлантического альянса, а также их личные переписки, и многие другие данные. Отмечается, что школа НАТО является важнейшим учебным центром на оперативном уровне. Сейчас она предлагает более 100 различных курсов по дисциплинам, связанным с политикой, стратегиями, миссиями и операциями Блока.

Ранее руководство берлинского торгового центра Kaufhaus des Westens также обвинило российских хакеров в кибератаке. Компания боролась с техническими проблемами на протяжении нескольких дней. Глава сети отметил, что на раннем этапе атаки были отражены, однако компания столкнулась с серьезными последствиями: с выходных в торговом центре не осуществляется безналичная оплата, а все IT-системы переведены в аварийный офлайн-режим. В настоящее время операции по карте восстановлены.

До этого в Пентагоне сообщили, что РФ представляет острую угрозу для США в сфере цифрового пространства и проведении кибератак против Вашингтона. Там добавили, Москва продолжает совершенствовать свои навыки в «шпионаже, влиянии и проведении атак».