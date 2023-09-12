Пентагон признал Россию острой угрозой в киберпространстве

Фото: Ludmila Pakhomova/Russian Look/Global Look Press

Россия представляет острую угрозу для США в сфере цифрового пространства и проведении кибератак против Вашингтона, говорится в заявлении Пентагона. Согласно документу, Москва продолжает совершенствовать свои навыки в «шпионаже, влиянии и проведении атак».

Россия остается острой угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве. Россия предприняла усилия по оказанию пагубного влияния против США с целью манипулирования и подрыва доверия к выборам. В кризисной ситуации Россия готова запустить схожие кибератаки против США, наших союзников и партнеров, — сказано в документе.

Ранее глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что «довольно массивные» кибератаки на Россию «были, есть и будут». Это связано в том числе с большим населением страны. Он также отметил, что атаки становятся все более сложными и профессиональными, как это было недавно с iPhone, однако компьютерные специалисты стараются задачи по их предотвращению решать. По словам Касперского, в целом картина в России наблюдается «плюс-минус такая же», как и в других «более-менее развитых странах».

1 июня ФСБ сообщила, что вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО