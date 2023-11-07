Немецкий торговый центр выдвинул России неожиданное обвинение Берлинский ТЦ Kaufhaus des Westens обвинил российских хакеров в кибератаке

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Руководство берлинского торгового центра Kaufhaus des Westens обвинило российских хакеров в кибератаке, сообщает издание Bild. Отмечается, что компания борется с техническими проблемами уже несколько дней.

Kaufhaus des Westens с выходных борется с крупными IT-проблемами. Причина в том, что киберпреступники из России в ночь на пятницу начали атаку на сети KaDeWe Group, — говорится в сообщении.

Глава сети отметил, что на раннем этапе атаки были отражены, однако компания столкнулась с серьезными последствиями: с выходных в торговом центре не осуществляется безналичная оплата, а все IT-системы переведены в аварийный офлайн-режим. В настоящее время операции по карте восстановлены.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Россия представляет острую угрозу для США в сфере цифрового пространства и проведении кибератак против Вашингтона. Там добавили, Москва продолжает совершенствовать свои навыки в «шпионаже, влиянии и проведении атак».

До этого глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что «довольно массивные» кибератаки на Россию «были, есть и будут». Это связано в том числе с большим населением страны. Он также отметил, что атаки становятся все более сложными и профессиональными, как это было недавно с iPhone, однако компьютерные специалисты стараются задачи по их предотвращению решать. По словам Касперского, в целом картина в России наблюдается «плюс-минус такая же», как и в других «более или менее развитых странах».