Microsoft обвинила Россию в поддержке киберпреступников Microsoft обвинила Россию в поддержке атаковавших компанию хакеров

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты высшего руководства американской корпорации Microsoft, заявили в пресс-службе компании. Там отметили, что именно Россия спонсировала злоумышленников.

Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года <...>, определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium, — отметили представители компании.

Как уточнили в корпорации, с ноября 2023 года хакеры атаковали Microsoft, используя технику распыления паролей. В результате киберпреступники получили доступ к корпоративным учетным записям руководителей и сотрудников Microsoft.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пользуется пневматической почтой XIX века для защиты от российских хакеров. Планировалось, что от такого вида пересылки корреспонденции в правительстве Германии откажутся к 2025 году, но из-за риска перехвата электронных документов старомодные технологии сочли лучшим вариантом. Эксплуатация устаревшей системы обходится немецким налогоплательщикам в €15 тысяч в год.

В декабре российские хакеры взломали сайт учебного центра НАТО в Германии. Речь идет о заведении в Обераммергау, хакерам удалось заполучить доступ к личным данным курсантов.