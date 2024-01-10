Лингвист рассказал, зачем подростки изобретают свой язык Лингвист Пахомов: молодежный сленг говорит о развитии русского языка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подростковый сленг — это система распознавания «свой-чужой», которая свидетельствует о развитии русского языка, рассказал в беседе с KP.RU научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова Владимир Пахомов. По его словам, если на уроках в школе и в разговоре с родителями подростки могут использовать обычный русский язык, то при общении со сверстниками зачастую переходят на малопонятный для взрослых жаргон.

Рискну утверждать, что <...> развитие молодежного жаргона — признак здорового развития русского языка. Мы очень любим играть с языком, и дети любят. Поиграют и вырастут, а забаву передадут своим детям. Но этот задор, энергия, дерзость, свойственные молодости, побуждают постоянно пробовать границы языка и обогащать его, — высказал мнение лингвист.

По его словам, с помощью сленга молодежь стремится отгородиться от скучных взрослых, создав свою систему коммуникации. И бороться с этим явлением бессмысленно, тем более что оно не имеет отношения к литературному русскому языку. Коверкание слов не мешает детям осваивать и использовать нормальный язык. Тем более что жизнь слов из жаргона скоротечна: новички находятся на пике примерно полгода, после чего выходят из широкого употребления, а на их место приходят новые «изобретения».

Если подросток использует странный сленг, то ругать, стыдить или критиковать его за это не надо, посоветовал эксперт. Также бессмысленно требовать от него использовать только литературный язык, это будет выглядеть лицемерно. Вместо этого стоит объяснить ребенку, что в языке существуют разные пласты: литературный язык, разговорная речь и жаргонные слова, которые хоть и встречаются в речи, но находятся за рамками литературного языка. И нужно уметь вовремя «переключать регистры».

Ранее на волне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» подростки стали использовать слово «чушпан». Так называли тех, у кого не было прав в криминальной молодежной среде, их могли избить, отнять деньги или вещи.