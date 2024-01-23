Оппозиция в Аргентине потребовала объяснить отказ от участия в БРИКС

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Группа оппозиционных депутатов Конгресса Аргентины потребовала от правительства объяснить и обосновать отказ от вступления в БРИКС, сообщает РИА Новости. По их мнению, данный шаг не навредит экономике страны, а также приведет к возникновению споров с основными деловыми партнерами Аргентины.

Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС, — цитирует агентство обращение законодателей к кабмину.

Депутат Флоренсия Кариньяно рассказала агентству, что все провинции Аргентины экспортируют свою продукцию в страны БРИКС. В качестве примера она привела провинцию Сант-Фе, указав, что на долю БРИКС приходится 26% ее экспорта. По словам Кариньяно, только в прошлом году провинция отправила в Бразилию, Индию и Китай свои товары на общую сумму свыше $3,4 млрд.

Президент Аргентины Хавьер Милей в конце прошлого года направил лидерам стран БРИКС официальный отказ от вступления в сообщество. Он пояснил, что не считает участие страны в содружестве уместным в настоящий момент.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал отказ Аргентины от присоединения к БРИКС «глупой вещью». Он выразил мнение, что такое решение властей направлено против самой страны.