Мадуро отреагировал на отказ Аргентины от вступления в БРИКС Мадуро назвал глупостью отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Глупой вещью назвал президент Венесуэлы Николас Мадуро отказ Аргентины от вступления в БРИКС. В интервью изданию Le Monde diplomatique он предположил, что такое решение властей направлено против самой страны.

Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, — это одна из самых глупых вещей, которые сделал Милей против Аргентины. Потому что, вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов, — сказал Мадуро.

Он добавил, что новый президент Аргентины Хавьер Милей вернет страну в XIX век и превратит в «вассала имперского однополярного мира», новую колонию из Южной Америки.

Ранее стало известно, что вновь избранный президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение о вступлении Аргентины в БРИКС. Официальный отказ получили лидеры России, КНР и других стран содружества. При этом газета La Nation сообщила, что Милей изъявил желание встретиться с каждым из лидеров стран БРИКС. Глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что отказ страны от вступления в БРИКС отчасти носит идеологический характер. Дипломат отметила, что в качестве приоритетных партнеров страна рассматривает «либеральные демократии».

В этой связи российский сенатор Алексей Пушков предположил, что отказ Милея от БРИКС продемонстрировал американскую модель поведения нового правительства. Он добавил, что Аргентина находится в «катастрофическом» экономическом положении, преуспеть в котором «очень сложно».