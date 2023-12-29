Президент Аргентины может встретиться с лидерами стран БРИКС La Nation: Милей заявил о желании встретиться с лидерами стран БРИКС

Фото: Esteban Osorio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о желании встретиться с каждым из лидеров стран БРИКС, сообщает газета La Nation. По информации издания, об этом аргентинский глава написал в письме с уведомлением об отказе вступать в группу.

Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение, — говорится в письме Милея.

При этом издание утверждает, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди получили послания с одинаковым содержанием.

В тексте уведомлений также указывается, что политика нового правительства в Аргентине значительно отличается от подхода прежнего состава. Также отмечается, что некоторые принятые прошлой администрацией решения будут пересмотрены.

В этой связи я хочу сообщить вам, что в настоящее время видится нецелесообразным вступление Аргентины в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года, — написано в письме.

Ранее стало известно, что Милей отклонил приглашение о вступлении Аргентины в БРИКС. Официальный отказ получили лидеры России, КНР и других стран содружества.