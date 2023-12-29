Милей в письме Путину отказался от вступления Аргентины в БРИКС Canal C: Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС

Фото: Luciano GonzÃ¡lez Torres/XinHua/Global Look Press

Хавьер Милей

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение о вступление страны в БРИКС, передает телеканал Canal C. Отмечается, что он направил официальный отказ российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, а также другим лидерам содружества. Как сообщил источник, в письме аргентинский лидер указал, что не считает участие страны в содружестве уместным в настоящий момент.

Через несколько месяцев после того, как [экс-лидер Аргентины] Альберто Фернандес объявил о присоединении Аргентины к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), президент Хавьер Милей в письме объявил о своем выходе из содружества, — рассказал собеседник канала.

Ранее посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что новое правительство южноамериканской страны во главе с президентом Хавьером Милеем не собирается пересматривать подписанные с Россией соглашения. По его словам, есть основания полагать, что между странами сохранятся дружеские отношения.

В свою очередь гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской считает, что реформы президента Аргентины приведут страну к обнищанию и хаосу. По его словам, государство рискует превратиться в колонию США. Как объяснил эксперт, компании, желающие приобрести аргентинские госпредприятия, на 99% являются американскими фирмами.

До этого стало известно, что Хавьер Милей почти одновременно намерен запустить 366 реформ. Он хочет закрыть аргентинский Центробанк, заменить песо на американские доллары, провести приватизацию ряда госкомпаний, а недавних союзников, Бразилию и Китай, «заменить» на США и Израиль. С Россией новый аргентинский лидер тоже работать не захотел.