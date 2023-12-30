Глава МИД Аргентины назвала отчасти идеологическим отказ вступить в БРИКС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отказ Аргентины присоединиться к БРИКС отчасти носил идеологический характер, заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино, сообщает телеканал LN+. Дипломат отметила, что в большей степени решение продиктовано практическими соображениями.

И то и то, но в основном практическое, — ответила Мондино на вопрос журналиста о том, является ли отказ идеологическим или практическим решением.

Как отметила глава МИД, аргентинская сторона прежде всего преследовала цель «оптимизации использования времени», вынося заключение об отказе от вступления в содружество.

Если участвовать во всех организациях, то когда работать? — сказала она.

Мондино добавила, что новое руководство Аргентины рассматривает в качестве приоритетных партнеров «либеральные демократии». В их числе, по мнению правительства, страны, США, государства Европы, Австралия, Израиль, Канада, Новая Зеландия. Однако дипломат не исключила возможности развития торгово-экономических отношений и с другими странами.

Мы будем торговать с теми, кто больше платит. Это решение будет принимать не государство. Наша задача состоит в создании условий для торговли, — уточнила она.

Ранее газета La Nation сообщила, что президент Аргентины Хавьер Милей изъявил желание встретиться с каждым из лидеров стран БРИКС. Об этом аргентинский президент написал в письме с уведомлением об отказе вступать в группу.