Пушков: отказ от БРИКС показал проамериканскую модель поведения Аргентины

Фото: Luciano GonzÃ°lez Torres/XinHua/Global Look Press

Хавьер Милей

Отказ президента Аргентины Хавьера Милея от вступления в БРИКС продемонстрировал американскую модель поведения нового правительства, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что Аргентина находится в «катастрофическом» экономическом положении, преуспеть в котором «очень сложно».

Аргентина отныне становится важной «точкой сравнения». Заявив о полной ориентации на США и об отказе от сближения с Россией и Китаем, как и от присоединения к БРИКС, — написал сенатор.

Пушков добавил, что Аргентина демонстрирует проамериканскую модель поведения. При этом все больше стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу Соединенных Штатов, отметил политик.

Сенатор считает, что для исправления экономической ситуации, в которой находится Аргентина, ей потребуются массовые денежные вливания со стороны США. Однако у Вашингтона денег не хватает даже на Украину. В противном случае, говорит Пушков, избранная Милеем модель «провалится на глазах у всего мира».

Ранее глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что отказ страны от вступления в БРИКС отчасти носит идеологический характер. Дипломат отметила, что в качестве приоритетных партнеров страна рассматривает «либеральные демократии».