В России призвали провести столетие семьи Политолог Михеев: в России нужно провести десятилетие или столетие семьи

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Объявленный в России Год семьи должен превратиться в десятилетие или даже столетие поддержки традиционных семейных ценностей, заявил в беседе с ИА SM.News политолог, публицист Сергей Михеев. По его словам, страна остро нуждается в создании культа семьи как главного способа сохранения нации.

Семья задает культуру, традиции, воспитание и все остальное, что люди потом несут дальше. <...> Нам Года семьи мало. Нам нужно десятилетие, двадцатилетие, столетие семьи для того, чтобы многие вещи преодолеть, — подчеркнул политолог.

Он заметил, что не характерные для российского менталитета западные тренды, в том числе постулаты о важности самореализации в ущерб созданию семьи, необходимо заменить на здоровые исконные традиции. По словам публициста, многодетных родителей нужно поддерживать, в том числе, ощущением того, что они делают очень важное дело.

Огромному числу женщин современная массовая культура очень серьезно запудрила мозги, рассказывая им о важности самореализации и прочего. А семья, дети — это потом. <...> Это опасная, вредная, самоубийственная ложь, — подчеркнул Михеев.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках Всероссийского форума «Родные-любимые» дал старт Году семьи в РФ. Указ, которым 2024-й объявляется Годом семьи в стране, глава государства подписал 22 ноября 2023 года.