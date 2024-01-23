Путин дал старт Году семьи в России

Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Владимир Путин на торжественной церемонии старта Года семьи в России

Президент Владимир Путин в рамках Всероссийского форума «Родные-любимые» дал старт Году семьи в РФ, сообщает пресс-служба Кремля. Указ, которым 2024-й объявляется Годом семьи в стране, глава государства подписал 22 ноября 2023 года.

Я приветствую вас на Всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением Года учителя и наставника, — сказал президент.

Он отметил, что главное предназначение семьи состоит в рождении и продолжении рода, а значит, в продолжении народа России и его многовековой истории. По словам Путина, в семье укоренены российская культура, идентичность и национальный характер. Президент также добавил, что посредством семьи передаются традиции, знания и профессиональный опыт.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи. Согласно документу, многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Этот статус устанавливается бессрочно. Такие семьи смогут получать удостоверения единого образца, а информация о них будет храниться в специальной базе данных. Этим семьям гарантируются различные меры поддержки от государства и льготы.