Путин закрепил статус многодетной семьи: появятся ли новые льготы

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Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи. Такие семьи смогут получать удостоверения единого образца, а информация о них будет храниться в специальной базе данных. Что еще изменится для такой категории граждан и смогут ли они рассчитывать на новые льготы, рассказывает NEWS.ru.

Какие семьи считаются многодетными в России

Из указа следует, что многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Этот статус устанавливается бессрочно.

Меры социальной поддержки многодетным семьям осуществляются до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года. Во втором случае необходимо, чтобы ребенок учился в образовательном учреждении по очной форме обучения.

Правительству России поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и вести базу данных с информацией о таких гражданах.

Что гарантируется многодетным семьям

Предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей;

предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений (к примеру, защита от увольнения, право на неполный рабочий день, налоговые вычеты на детей, отпуск в удобное время и другое);

досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей (например, при наличии трех детей — на три года раньше официально установленного пенсионного возраста);

профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования в целях обеспечения их качественной занятости;

право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие еще льготы положены многодетным

Все вышеназванные меры приняты на федеральном уровне. Как сказано в указе, региональным властям также рекомендовано обеспечивать детей из многодетных семей:

бесплатным питанием в учебных заведениях (для школьников и студентов профессиональных образовательных заведений);

школьной (а также спортивной) формой на весь период обучения;

детей до шести лет — лекарствами по рецепту;

проездом в общественном транспорте (такси является исключением).

Кроме того, рекомендованы такие меры поддержки, как:

прием детей из многодетных семей в детские сады в первоочередном порядке;

льгота (не менее 30% суммы) на оплату жилья и коммунальных ycлуг;

содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.

Что еще важно знать

Многодетным семьям дается гарантированное право на получение социальной поддержки, при этом регионы не могут отменять имеющиеся преференции. В частности, в указе подчеркивается, что предоставление социальной поддержки, предусмотренной этим документом, не должно повлечь за собой снижения уровня помощи многодетным семьям (у которых уже есть такой статус по законодательству субъектов). Он не должен уменьшаться весь период, на который им присвоен статус.

Одновременно региональные власти могут расширить категорию многодетной семьи «с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития» региона, а также установить дополнительные меры поддержки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что изменится для многодетных семей в связи с указом

До этого в России единого подхода к определению статуса многодетной семьи не было, и он не был закреплен законодательно. Теперь все изменилось.

Закон избавляет многодетные семьи от лишней бюрократии, отметила в беседе с NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, теперь они будут получать статус единоразово до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет (если ребенок очно обучается в вузе). Ранее он существовал только на региональном уровне, напомнила эксперт.

«Если семья переезжала в другой регион, от нее могли потребовать подтвердить статус многодетной, а это потребовало бы заново собирать документы и так далее. Теперь этого делать не придется», — объяснила юрист.

Закрепление статуса на федеральном уровне позволяет многодетной семье сохранять льготы и выплаты даже в случае смены жительства при переезде в другой регион, согласилась с Гусятниковой профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По слова Гусятниковой, как и ранее, будут существовать федеральные льготы (общие для всех) и региональные. Каждый регион по своему усмотрению сможет предоставлять их дополнительно. Но этот список, как и раньше, может отличаться, добавила она.

Появятся ли новые льготы для многодетных семей

Многие меры в указе носят рекомендательный характер и то, как это будет реализовано на практике, покажет только время, считает Гусятникова. По словам Финогеновой, в данном случае рекомендации — это «программа-минимум», тот ориентир, к которому можно и нужно стремиться. Формально следовать рекомендациям региональные власти не обязаны. Однако не исключено, что в отдельных субъектах РФ льгот для многодетных может стать больше, считают эксперты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регионы, в зависимости от имеющихся финансовых возможностей, могут, к примеру, расширить категорию многодетных семей, установить приоритетный порядок предоставления социальной помощи, содействовать занятости и развитию предпринимательской деятельности, перечисляет Финогенова.

Как напомнила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в некоторых субъектах семьи с тремя детьми до сих пор не считались многодетными. Соответственно, теперь все они смогут претендовать на положенные законом льготы и выплаты.

Между тем глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с NEWS.ru предложила сделать меры поддержи многодетных семей бессрочными, а также расширить некоторые из них. В частности, речь идет о выделении средств на налоговые вычеты и выплате пособий из государственного бюджета, пояснила она.

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