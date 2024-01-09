В России могут продлить выплаты на льготную ипотеку для многодетных семей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России может продлить выплату на льготную ипотеку для многодетных семей в I квартале 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе оперативного совещания с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, данная мера распространяется на семьи с тремя и более детьми. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей.

Голикова подчеркнула, что вопрос льготного ипотечного кредитования является одним из ключевых для правительства в 2024 году. По ее словам, в первом квартале может быть принято решение по продлению выплаты для многодетных семей в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Кроме того, правительство РФ определит правовой статус многодетной семьи на федеральном уровне. По словам вице-премьера, особое внимание также будет уделено включению семейной повестки в корпоративный сектор.

Совместно с работодателями и профсоюзами обобщим лучшие практики, чтобы распространять их как в корпоративном секторе, так и на уровне регионов, — подытожила она.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, как снизить ставку по ипотеке. По его словам, она может быть снижена путем регистрации сделки на официальных онлайн-сервисах. Кроме того, выгодные условия могут предоставлять и сами застройщики.