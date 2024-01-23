В Госдуме указали на пробелы в указе Путина о многодетных семьях Останина призвала дополнить указ Путина о многодетных семьях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Указ президента России Владимира Путина о многодетных семьях требует доработки, заявила в разговоре с NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, документ необходимо расширить гарантиями мер социальной поддержки.

Я считаю нужным и правильным развить пункт 3 этого указа, где говорится о том, что государством гарантируются меры социальной поддержки. Но эти меры гарантируются только до исполнения старшему ребенку возраста 18 лет, а дальше уже эти гарантии государство не обеспечивает. Многодетная семья должна иметь не только бессрочный статус, но и бессрочные меры поддержки, — сказала она.

Расширения гарантий также требуют меры материальной поддержки, указала Останина. В частности, речь идет о выделении средств на налоговые вычеты, а также о выплате пособий из государственного бюджета, пояснила она.

Государственные пособия выплачиваются и сейчас, вот если бы многодетным семьям убрали критерий «один прожиточный минимум» при выплате единого пособия, это было бы правильно. А у нас сейчас даже многодетные семьи в случае, если доход выше на два рубля на одного ребенка, они тоже не получают единое пособие. Для меня это поле деятельности, — подчеркнула Останина.

Также депутат коснулась вопроса об оказании поддержки регионам. По ее мнению, федеральному центру необходимо предложить региональным властям помощь в решении жилищного вопроса и обеспечить их дотациями.

Необходимо взять на себя полномочия федеральной власти по обеспечению жильем многодетных семей, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в России на федеральном уровне закрепили статус многодетных семей и определили меры поддержки для них. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Многодетной считается семья с тремя и более детьми.