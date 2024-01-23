В России закрепили статус многодетной семьи Путин подписал указ о закреплении статуса многодетных семей

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В России на федеральном уровне закрепили статус многодетных семей и определили меры поддержки для них. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин. Многодетной считается семья с тремя и более детьми.

Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно, — говорится в тексте документа.

Согласно указу, многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при условии получения им высшего образования по очной форме обучения. Помимо этого, таким семьям гарантируется предоставление государственных пособий и выплат, а также мер поддержки в сфере трудовых отношений.

Ранее Путин поддержал идею освобождения проживающих на Дальнем Востоке многодетных семей от уплаты налога на единственное жилье. Глава государства заверил, что правительство России проработает данный вопрос. По его словам, бюджетная система страны чувствует себя спокойно и уверенно, поэтому «такая возможность есть».