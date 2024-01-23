«15 лет за пятерых»: Милонов назвал льготу мечты для многодетных семей Милонов для NEWS.ru: декрет должен идти в трудовой стаж за каждого ребенка

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Время ухода за детьми, пока они не достигнут трехлетнего возраста, необходимо включать в трудовой стаж отца или матери, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что подобная льгота должна рассчитываться для каждого ребенка отдельно. Парламентарий объяснил, что при наличии в семье пятерых детей родителю нужно начислять 15 лет трудового стажа.

С моей точки зрения, нужно включить все время ухода за ребенком для мамы или папы в трудовой стаж. Рождаются пятеро детей, она до трех лет с ними сидит, все это время должно учитываться не как в статусе домохозяйки с несуразной лохматой собачкой и силиконовыми частями тела, ждущей своего медвежонка, а как трудовой стаж. Пятеро детей — 15 лет госслужащей минимум, — подчеркнул Милонов.

По его словам, подписанный президентом России Владимиром Путиным указ, закрепляющий статус многодетной семьи и меры поддержки, стал частью плановой работы по дополнению законодательства. Депутат добавил, что глава государства «обобщил ряд правильных предложений».

Указ президента — это плановая работа. Законодательство, касающееся многодетных семей, нуждалось в дополнениях, накопившихся в ходе нашей работы. Путин обобщил ряд правильных предложений и издал их в своем указе. Этот года назван Годом семьи, поэтому у президента и парламента к этому особое внимание, — заявил Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что многодетные семьи не всегда являются малоимущими и нуждаются только в социальной поддержке. По его словам, данный институт требует улучшения организационных возможностей.

Вопросы многодетной семьи рассматривались как вопросы соцподдержки малоимущих. Это не всегда так. Это институт, требующий дополнительного внимания не только в плане финансовых бонусов, безусловно, необходимых, но и неких организационных возможностей: родители, воспитывающие пять-шесть детей, не обладают возможностями, которые есть у других семей, — подытожил Милонов.

Сегодня Путин своим указом закрепил статус многодетных семей и определили меры поддержки для них. Многодетной считается семья с тремя и более детьми.