Защита оспорит решение суда об отправке Блиновской в СИЗО Защита Блиновской обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала решение Замоскворецкого районного суда Москвы о заключении ее под стражу, сообщила ТАСС адвокат Наталия Сальникова. Ей ужесточили меру пресечения из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста.

Только что подала апелляционную жалобу, в которой прошу отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следователю в изменении меры пресечения Елене Олеговне, — сказала адвокат.

Ранее Замоскворецкий районный суд ужесточил Блиновской меру пресечения из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста. Блогер пробудет в СИЗО № 6 «Печатники» до 26 апреля. Сообщалось, что Елена Блиновская будет содержаться в изоляторе наравне с другими арестантами и самостоятельно поддерживать чистоту в камере в порядке дежурства.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России предъявил Блиновской два новых обвинения в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Блогеру грозит до 16 лет лишения свободы. Сама Блиновская вину не признает. Отмечается также, что ее долг перед ФНС вырос с 918 млн рублей до 1,49 млрд.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. По версии следствия, Блиновская использовала для ухода от налогов схему дробления бизнеса, занижая получаемые доходы.