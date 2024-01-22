Следственный комитет потребовал заключить Блиновскую под стражу

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Следственный комитет России ходатайствовал об изменении меры пресечения, вынесенной блогеру Елене Блиновской, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам представителей СК РФ, они требуют заменить домашний арест заключением под стражу, так как Блиновская неоднократно нарушала требования суда. Также блогеру предъявили два новых эпизода обвинения в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, блогеру может грозить до 16 лет колонии. Канал добавил, что следователи установили ее причастность к двум эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей», а также по прежнему расследуются два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в особо крупном размере. При этом отмечается, что ее долг перед ФНС вырос до 1 млрд 490 млн рублей.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. По версии следствия, Блиновская не уплатила налог на доходы физических лиц на общую сумму в 918 млн рублей. Для этого она использовала схему дробления бизнеса, занизив полученные доходы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных, также обвинявшихся в уклонении от уплаты налогов, выплатила задолженность в размере 504 млн рублей. Одно из уголовных дел, возбужденных против семейства, было прекращено.