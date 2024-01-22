Стало известно, в каких условиях Блиновская будет содержаться в СИЗО SHOT: Блиновская будет содержаться в СИЗО наравне с другими арестантами

Фото: Суды общей юрисдикции

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская, которой Замоскворецкий суд Москвы ужесточил меру пресечения из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста, будет содержаться в СИЗО «Печатники» наравне с другими арестантами, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Этот следственный изолятор известен тем, что арестанты сами поддерживают чистоту в камерах в порядке дежурства.

Как стало известно SHOT, Блиновской предстоит мыть полы в камере, туалет и питаться наравне с другими арестантами. По данным канала, сейчас ее везут в СИЗО «Печатники». Отмечается, что автозак будет ездить по Москве, собирать других арестантов и лишь потом доставит блогера в изолятор. Возможно, она не успеет на свой первый ужин в застенках.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы ранее показала видео, на котором блогера Елену Блиновскую берут под стражу прямо в зале суда. Об ужесточении меры пресечения просил следователь, который отметил, что блогер пренебрегала установленными ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку и общалась со свидетелем по ее делу.

Следственный комитет России предъявил Блиновской два новых обвинения в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Блогеру грозит до 16 лет лишения свободы. Сама Блиновская вину не признает. Отмечается также, что ее долг перед ФНС вырос с 918 млн рублей до 1,49 млн.