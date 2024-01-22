Закованная в наручники Блиновская попала на видео из зала суда Арест Блиновской в зале суда попал на видео

Фото: t.me/moscowcourts

Елена Блиновская

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы показала видео, на котором блогера Елену Блиновскую берут под стражу прямо в зале Замоскворецкого районного суда. Ей ужесточили меру пресечения из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста.

На видео видно, как конвоиры заковывают Блиновскую в наручники сразу после оглашения решения суда. Об ужесточении меры пресечения просил следователь, который отметил, что блогер пренебрегала установленными ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку и общалась со свидетелем по ее делу.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России предъявил Блиновской два новых обвинения в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Блогеру грозит до 16 лет лишения свободы. Сама Блиновская вину не признает. Отмечается также, что ее долг перед ФНС вырос с 918 млн рублей до 1,49 млн.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru высказался против помещения Блиновской в СИЗО. По его словам, «тюрьма никого не исправляет», к тому же женщинам в изоляторе находиться сложнее, чем мужчинам.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. По версии следствия, Блиновская использовала для ухода от налогов схему дробления бизнеса, занижая получаемые доходы.