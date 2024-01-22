Блиновскую отправили в СИЗО Суд ужесточил меру пресечения Блиновской и отправил в СИЗО до 26 апреля

Фото: t.me/moscowcourts

Елена Блиновская

Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца, передает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Об ужесточении меры пресечения ходатайствовало следствие, поскольку блогер неоднократно нарушала условия домашнего ареста. Под стражу ее взяли сразу после заседания.

В связи с неоднократным нарушением меры пресечения в виде домашнего ареста Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил Блиновской меру пресечения на заключение под стражу сроком до 26 апреля 2024 года, — уведомили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России предъявил Блиновской два новых обвинения в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Блогеру грозит до 16 лет лишения свободы. Сама Блиновская вину не признает. Отмечается также, что ее долг перед ФНС вырос с 918 млн рублей до 1,49 млн.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru высказался против помещения Блиновской в СИЗО. По его словам, «тюрьма никого не исправляет», к тому же женщинам в изоляторе находиться сложнее, чем мужчинам.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. По версии следствия, Блиновская использовала для ухода от налогов схему дробления бизнеса, занижая получаемые доходы.