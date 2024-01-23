Политолог оценил влияние инфляции в Аргентине на экономику России Политолог Данильцев: инфляция в Аргентине не скажется на экономике России

Фото: Claudio Santisteban/dpa/Global Look Press

Аргентина

Рекордная инфляция в Аргентине не скажется на российской экономике, заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. В беседе с РИАМО эксперт подчеркнул, что объем торговли между странами всегда был небольшим и в последнее время снижался. При этом он отметил, что Аргентина является старейшим торгово-экономическим партнером России.

Как уточнил политолог, для Аргентины инфляция является традиционной проблемой, с которой государство не может справиться на протяжении длительного времени. Он напомнил, что в Россию страна поставляет фрукты, сливочное масло, творог, рыбу, соевые бобы и сыры. Россия же экспортирует туда азотные и комплексные удобрения, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, нефть, бумагу и картон.

Президент Аргентины Хавьер Милей ранее сообщил, что Центральный банк страны принял решение выпустить новые купюры из-за высокой инфляции. По его словам, это позволит гражданам приобретать товары, не оплачивая их «мешками бумажек». Отмечается, что номиналы новых купюр будут увеличены в 25 раз для решения данной проблемы.

До этого Милей созвал парламент на внеочередную сессию для рассмотрения законопроектов с реформами. Законодателям страны предстоит обсудить нововведения в сфере функционирования государства и налогообложения, а также ряд соглашений Аргентины с другими странами.