Милей созвал парламент Аргентины для срочного обсуждения реформ

Фото: Guido Piotrkowski/dpa/Global Look Press

Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей созвал парламент на внеочередную сессию для рассмотрения законопроектов с реформами, сообщает газета La Nacion. Законодателям страны предстоит обсудить нововведения в сфере функционирования государства и налогообложения, а также ряд соглашений Аргентины с другими странами.

Созвать Конгресс на внеочередную сессию с 26 декабря 2023 года по 31 января 2024 года, — цитирует издание президентский указ.

Ранее Милей в телеобращении к соотечественникам сообщил о подписании указа, охватывающего свыше 300 реформ. Он пояснил, что главная цель указа заключается в начале «реструктуризации» страны, восстановлении «свободы» и снятии ряда барьеров, которые замедляют экономический прогресс. В число планируемых мер включены приватизация, освобождение экспорта, отказ от ценового регулирования и многие другие. Милей подчеркнул, что это лишь первый этап грядущих изменений.

До этого несколько сотен протестующих против экономических решений нового кабмина Аргентины перекрыли центральную улицу в Буэнос-Айресе. Митингующие двинулись к зданию правительства, но полиция заблокировала им путь. Среди участников протеста были и семьи с маленькими детьми.