Родителям дали советы, как сделать каникулы школьника полезными Психолог Глушнева: школьника можно отправить в лагерь на весенние каникулы

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Чтобы с пользой провести весенние каникулы, родители могут отправить школьника в тематический детский лагерь, где проводятся практические и творческие занятия, посоветовала психолог Анна Глушнева. В беседе с «360» специалист отметила, что в этот период важно, чтобы ребенок не посвящал все свободное время гаджетам.

Я категорически против того, чтобы дети сидели в гаджетах. И здесь важно родителям позаботиться о том, как бы детей не развлечь, но отвлечь от учебы. С одной стороны, переключить их, с другой — придумать какое-то полезное дело, которое не только отвлечет, но и поспособствует развитию, — пояснила психолог.

Пользу принесут и участие в спортивных или оздоровительных мероприятиях, а также посещение катка. Нельзя забывать и о культурном развитии — можно сводить ребенка на выставку, концерт или экскурсию, рекомендует Глушнева. При этом важно учитывать интересы самого ребенка. Не стоит заставлять школьника все каникулы заниматься учебными делами или ежедневно отправлять его к репетиторам. Также лучше не сильно менять распорядок дня: можно позволить вставать на час позже, чтобы потом было проще вернуться к школьным будням.

Терапевт Светлана Малиновская ранее предупредила, что школьникам категорически не рекомендуется носить сумки через плечо и слишком тяжелые рюкзаки. По ее словам, в первом случае у ребенка практически гарантированно появятся межпозвоночная грыжа и сколиоз.