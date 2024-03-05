Юрист дал советы работнику при незаконном увольнении Юрист Русяев: при незаконном увольнении надо обратиться в суд в течение месяца

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Незаконное увольнение может произойти по разным основаниям, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, у работника есть возможность отстоять свои права и восстановиться на рабочем месте, обратившись в Государственную инспекцию труда (ГИТ) или суд в течение месяца с даты увольнения.

Первым делом следует подать заявление в ГИТ. Инспекция рассмотрит жалобу, если ваше увольнение нарушает нормы Трудового кодекса РФ. Например, вас сократили, несмотря на то, что вы входите в категорию работников, которых запрещено увольнять. Также инспекция вмешается, если были нарушены процедуры увольнения или неправильно оформлен приказ. Если трудовая инспекция не разрешила ситуацию или вас уже уволили, нужно обращаться в суд. Сделать это необходимо в течение одного месяца, — сказал Русяев.

Эксперт пояснил, что в иске нужно подробно изложить причины, по которым вы считаете свое увольнение незаконным. Привлечение профессионального юриста, по его словам, поможет грамотно аргументировать позицию, но можно справиться и самостоятельно.

Если суд примет вашу сторону, работодатель будет обязан восстановить вас на прежней должности и выплатить компенсацию среднего заработка за время вынужденного прогула — период после незаконного увольнения и до восстановления на работе (ст. 234 ТК РФ). Кроме того, суд может обязать работодателя выплатить компенсацию морального вреда и оплатить ваши судебные издержки, — заключил Русяев.

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