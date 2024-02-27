HR-специалист перечислила причины, когда точно следует искать новую работу HR-специалист Лоикова: конфликты являются поводом для поиска новой работы

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Внутренние конфликты в компании, отсутствие перспектив карьерного роста и потеря интереса являются весомыми поводами для поиска новой работы, рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что ссоры между руководством могут напрямую отразиться не только на моральном состоянии сотрудников, но и на финансовом.

Бывает, что два-три собственника начинают делить бизнес. Это в том числе сказывается на сотрудниках. Речь идет не только про ухудшение их морального, но и финансового состояния. В этом случае уходите из компании, ищите новую работу, — пояснила специалист.

Также, если работник хорошо справляется с обязанностями и хочет развиваться, но в компании нет возможностей карьерного или денежного роста, лучше поискать новое место работы. При потере интереса к рабочим обязанностям сотрудник перестает цениться на рынке. Лоикова пояснила, что это может привести к ухудшению материального положения. В таком случае следует рассмотреть возможность смены отдела или направления профессиональной деятельности.

HR-специалист Гарри Мурадян ранее предупредил, что работодатель на собеседовании оценивает внешний вид и опрятность кандидата. По его словам, при виде неухоженного соискателя рекрутер не укажет ему на это, а назовет вымышленную причину отказа в трудоустройстве.