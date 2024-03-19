В горах Сочи начали выходить из спячки медведи В Кавказском заповеднике рассказали о проснувшихся медведях

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В горах Кавказа заметили медведей, первые из них проснулись еще в начале марта. Об этом рассказали в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х. Г. Шапошникова.

С приходом весны медведи начинают сбрасывать зимний жир, первые проснулись уже в начале марта. Сейчас как раз проснувшиеся мишки начали сгонять лишний вес. Медведи на Кавказе из года в год просыпаются с 5 по 10 марта, за все многолетние исследования сдвига по датам не наблюдалось, — уточнили в заповеднике.

Представители заповедника добавили, что самки с детенышами позже покидают берлоги, так как им требуется больше времени для выкармливания медвежат. Ожидается, что они выйдут уже в апреле. По данным Telegram-канала «Кубанские новости», медведей заметили в районе горы Овсянникова в Сочи.

Ранее в Дагестане волонтеры спасли медвежонка Бурушка, которого использовали в фотобизнесе. Браконьеры достали его из берлоги прямо из-под бока медведицы, которую застрелили. Детеныша использовали, предлагая сфотографироваться с ним отдыхающим на берегу моря. Юного хищника держали на цепи и кормили только хлебом.

В конечном счете фотобизнес оказался недоходным, и тогда владельцы решили продать животное в ресторан на мясо. О ситуации узнали зоозащитники из махачкалинского «Эколайна». В итоге истощенного молодого зверя перевезли в зооцентр в Волгограде, где ему предстоит долгая реабилитация.