Волонтеры спасли медвежонка от «фотобизнесменов» в Дагестане

Фото: Andrey Ivanov/Global Look Press

В Дагестане волонтеры спасли медвежонка, которого использовали в фотобизнесе, сообщает KP.RU. Истощенного молодого зверя перевезли в зооцентр в Волгограде, где ему предстоит долгая реабилитация.

Как пишет издание, медвежонка, которому дали имя Бурушка, браконьеры достали из берлоги прямо из-под бока медведицы, которую застрелили. Детеныша использовали, предлагая сфотографироваться с ним отдыхающим на берегу моря. Юного хищника держали на цепи и кормили только хлебом. Фотобизнес оказался недоходным, и тогда владельцы решили продать животное в ресторан на мясо.

О ситуации узнали зоозащитники из махачкалинского «Эколайна», сообщает издание. В результате Бурушка оказался в руках волонтеров, которые нашли ему новый дом в волгоградском зооцентре «Дино», который берет под опеку не только домашних, но и диких зверей. Там зверю предстоит долгая реабилитация, и не только физическая.

Сейчас наша первостепенная задача — реализовать его энергию и интеллект, занимать его, выгуливать. Вот чего-чего, а игры и общение обеспечим в достатке. И еда. Он постоянно ест, — рассказали в зооцентре.

Ранее житель Зилаирского района Башкирии спас и выходил найденного на трассе сбитого молодого медведя. Когда зверь поправился и нарастил жирок, мужчина выпустил его на волю, так как решил, что детеныш не выживет, если не будет сам себе добывать пропитание.