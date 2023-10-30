Мужчина спас сбитого на дороге медвежонка в Башкирии

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Житель Зилаирского района Башкирии спас и выходил найденного на трассе сбитого молодого медведя, cообщает LIFE.ru. Когда медвежонок поправился и нарастил жирок, мужчина выпустил его на волю, так как решил, что зверь не выживет, если не будет сам себе добывать пропитание.

Как сообщает издание, Андрей Гаврилов около двух месяцев назад ехал по трассе, когда обнаружил на обочине медвежонка в луже крови. Неравнодушный мужчина не смог оставить молодого зверя в беде и свозил его к ветеринару, который назначил курс лечения. На это время Гаврилов приютил животное у себя на приусадебном участке, где построил специальный вольер.

Мужчина кормил и заботился о медведе, дав ему имя Мишка. Зверь хорошо питался и рос, за два месяца сильно прибавив в весе. Когда хищник полностью поправился, мужчина решил выпустить его на волю, так как решил, что если медвежонок проживет у него дольше, то самостоятельно добывать пропитание в дикой природе он уже не сможет.

Ранее жители курильского острова Итуруп заметили на территории села прогуливающегося медведя. На опубликованном в соцсетях видео за медведем, который не проявляет какой-либо агрессии, едет сельчанин на тракторе и бегут двое телят.