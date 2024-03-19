В России хотят закрыть лазейки по неуплате НДФЛ Минфин России объявил о планах закрыть лазейки по неуплате НДФЛ

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Некоторые российские налогоплательщики продолжают использовать схемы занижения налоговой базы по НДФЛ, заявил на расширенной коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов. Он подчеркнул, что все лазейки для неуплаты налога на доходы физических лиц по отдельным операциям необходимо закрыть, передает РБК.

Видно, что есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе в НДФЛ, которые достаточно давно были заложены. И если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то в случае с механизмами оптимизации в НДФЛ необходимо будет выровнять условия, — сказал Сазанов.

Замминистра добавил, что в России по-прежнему встречаются так называемые зарплаты в конвертах. В таких случаях работники получают часть денежных средств наличными в дополнение к небольшой официальной зарплате, с которой уплачиваются налоги.

Причем размер такой части может превышать размер официального заработка, — отметил Сазанов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в случае принятия в России нового налогового законодательства переход на эту систему состоится 1 января 2025 года. Он считает, что одобрить обновленную схему налогообложения могут либо в весеннюю сессию, либо в начале осенней.