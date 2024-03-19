Раскрыты предварительные сроки перехода на новую систему налогообложения Депутат Аксаков: РФ может перейти на новую систему налогообложения с 1 января

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В случае принятия в России нового налогового законодательства, переход на эту систему состоится 1 января 2025 года, сообщил Lenta.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам парламентария, одобрить обновленную схему налогообложения могут либо в весеннюю сессию, либо в начале осенней.

Аксаков подчеркнул, что сейчас еще рано говорить о конкретных поправках и изменениях, этим вопросом сейчас занимается рабочая группа, специально собранная для решения этого вопроса. Специалисты проводят анализ ситуации, собирают предложения, и только после полноценного сбора всей необходимой информации приступят к детальному рассмотрению вариантов. Также парламентарий заявил, что рост выплат по подоходному налогу должен затронуть только ту категорию граждан, доходы которых превышают отметку в 500 тысяч рублей. Для оптимизации системы будет введена определенная градация по уровню доходов, добавил он.

Очевидно, те граждане, которые имеют доходы меньше, чем пять миллионов рублей в год, будут платить 13%, как и платили, но это мои рассуждения, какие будут рассматриваться предложения, пока говорить рано, — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ждет серьезных обсуждений в парламенте по изменениям в налоговой системе. Российский лидер отметил, что эта тема вызывает много споров, поэтому к ее решению нужно подходить аккуратно.