Путин заявил, что ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ждет серьезных обсуждений в парламенте по изменениям в налоговой системе. В ходе встречи с кандидатами в президенты он отметил, что решения по этому вопросу должны быть выверенными и аккуратными, передает РИА Новости.

У нас много было споров на этот счет, как видите, мы к этому подошли аккуратно, это будет одной из таких серьезных дискуссий в парламенте, правительство будет предлагать свои решения, — сказал Путин.

29 февраля Путин в своем послании Федеральному собранию поручил усовершенствовать систему налогов к 2030 году. Президент РФ предложил продумать, как распределить налоговое бремя в сторону тех, у кого более высокие доходы, при этом снизив нагрузку на семьи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российские власти в скором времени проработают вопрос изменений налоговой политики. По его словам, глава государства Владимир Путин в ходе обращения к парламенту представил концептуальный взгляд на поправки, а не готовое решение.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что первый шаг на пути к введению в России прогрессивной шкалы налогообложения сделан. Он объяснил, что с 1 января подоходный налог увеличили с 13% до 15% для зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год.