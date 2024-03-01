В Кремле опровергли появление новой системы налогов после послания Путина Песков: Госдума и кабмин в ближайшее время проработают налоговые изменения

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Российские власти в скором времени проработают вопрос изменений налоговой политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства Владимир Путин в ходе обращения к парламенту представил концептуальный взгляд на поправки, а не готовое решение.

Путин концептуально сказал о своем видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство. В самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим по итогам проработки, — сказал Песков.

29 февраля Путин в своем послании Федеральному собранию поручил усовершенствовать систему налогов к 2030 году. Президент РФ предложил продумать, как распределить налоговое бремя в сторону тех, у кого более высокие доходы, при этом снизив нагрузку на семьи.

Вместе с тем Путин поручил властям проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые при росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Глава государства указал, что работающий в РФ бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и новых вложений. Он подчеркнул, что никому не должно быть позволено притеснять предпринимателей, поскольку они создают рабочие места и обеспечивают людей работой.